Vurderer å redusere samisk og finsk til noen få skoler: – For å forbedre kvaliteten

Fram mot det endelige budsjettforslaget i oktober, vurderer Alta kommune en rekke tiltak for å få økonomien tilbake på riktig spor. En tipser har gjort Altaposten oppmerksom på at samisk- og finsktilbudet i grunnskolen er noe kommunen ser på. Følgende to tiltak vurderes:

Tilby samisk/finsk 2 og 3 på tre skoler, og ta ned antall lærerstillinger i samisk. Tilby samisk 1 på Komsa/Ausk.

Tipseren, en mor til to barn som kun snakker finsk og samisk hjemme, mener dette ikke kan forsvares fra en faglig perspektiv.

– Minoritetsbarna er allerede en veldig sårbar gruppe. Det kommunen prøver å gjøre, gjør det mye vanskeligere å lære minoritetsspråk. Det skaper mindre motivasjon for å velge språket. Så mister vi selvfølgelig også mangfoldet i barnas nærskole, mener hun.

Ønsker å kvalitetssikre

For henne føles det som om Alta kommune ikke verdsetter finsk og samisk. Hun påpeker dessuten at det er fylket som betaler for lønna til lærerne, og at det må være lite å spare på reduseringen.

– Vi må sette pris på minoritetsspråkene og ikke bryte ned det vi har bygd opp. Alle elevene må få mulighet til undervisning i disse fagene, sier moren, som ønsker å være anonym.

At noe er med i budsjettforslaget, kan ha to grunner. Det ene er at kommunen kan spare penger, det andre er at kommunen ønsker å kvalitetssikre tilbudet. Her er det snakk om sistnevnte, ifølge Tove Kristensen Knudsen i kommunen.

– Over tid har vi sett at den samiske og finske undervisningen vi har kan bli bedre. Bakgrunnen er at vi sliter med å finne kvalifiserte lærere, det gjelder på språksiden generelt i Alta kommune. For å forbedre kvaliteten trenger vi kanskje å samle de som har samisk og finsk, for å bruke de kvalifiserte lærerne vi har på flere elever, forklarer Kristensen Knudsen, som er nestleder for oppvekst og skolefagligansvarlig.

Lærere slutter

Tilbud om samisk og finsk på alle skoler er ikke lovpålagt, og er derfor et område kommunen ser på når det skal kuttes i budsjettet. Det er i tillegg en utfordring knyttet til at de fleste lærerne i fagene ofte har flere skoler de underviser på.

– Det har gjort at mange av disse ikke har blitt lenge i jobben. Det har vært utfordrende å forholde seg til mange skoler og ikke ha noen tilhørighet.

Dette er også basert på tilbakemeldinger fra enkelte foreldre, som ikke fornøyde med opplæringa elevene får, og som merker en del fravær av de samiske lærerne.

– Skal elevene flyttes eller skysses hvis tilbudet sentraliseres?

– Det kan vi ikke si noe om enda, men det er noe vil selvsagt må vurdere, svarer nestlederen.

Kun et forslag

På spørsmål om sentraliseringen kan gjøre minoritetsbarn mindre motiverte til å fortsette med språket, tror Kristensen Knudsen det kan være både og.

– Jeg tror tilbud på en annen skole vil gi et språkbad som elevene ikke får på skolen de er på. De treffer noen som har samme språk. Det som kan være vanskelig er at de mister tilhørigheten til nærmiljøet, hvis man går for å bytte skole.

– Det er viktig å få fram at dette er et forslag, og vi vil i samarbeid med flere aktører se på hvordan vi skal gjøre dette på en god måte, dersom det blir aktuelt. Lærerne og foreldrene vil selvsagt bli involvert, avslutter hun.