Enmetersregelen avvikles lørdag

Kravet om å holde én meters avstand til andre enn dem man bor sammen med, blir opphevet fra og med lørdag klokken 16.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

Avvikling av enmeterskravet er en del av regjeringens gjenåpningstrinn «En normal hverdag med økt beredskap».

Ved nedstengningen 12. mars 2020 sa regjeringen at alle utesteder og arbeidsplasser som holdes åpne, må kunne sørge for én meter mellom besøkende. Nær to uker senere, 24. mars 2020, innførte regjeringen krav om at folk må holde avstand på to meter til andre personer innendørs og én meter utendørs. På dagen halvannet år senere blir det klart at alle avstandskrav omsider opphører.

Avstandskravet har vært et av de viktigste av regjeringens koronatiltak gjennom pandemien. Næringslivet har vært ivrige etter å oppheve dette kravet, siden det blant annet vil åpne for flere publikummere på arrangementer, økt kapasitet på utesteder og i butikker.