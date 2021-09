Kjell Ingolf Ropstad trekker seg som KrF-leder og går av som statsråd

nyheter

Ropstad hadde kalt inn til pressekonferanse kl. 14 for å informere om beslutningen.

Ropstad har vært under sterkt press den siste tiden på grunn av sine skatte- og boligdisposisjoner.

Fredag innrømmet han å ha tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo. Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten , som avdekket saken.

Ropstad betalte skatt av pendlerboligen i 2019, det første året han bodde i statsrådsbolig. Året etter rapporterte han til Statsministerens kontor at han dekket utgifter hos foreldrene hjemme i Agder, og dette førte til at han slapp å betale skatt av pendlerboligen. Men han har siden erkjent at han ikke betalte utgifter i foreldrehjemmet likevel.

Ifølge Ropstad var bakgrunnen at han fikk han opplyst av Statsministerens kontor at faste utgifter ikke var avgjørende for om pendlerboligen var skattepliktig eller ikke.

Det er ikke klart om Ropstad har brutt norsk lov, men Økokrim har tatt kontakt med Skatteetaten for å undersøke saken nærmere. Ropstad har varslet at han vil betale tilbake det han skylder, og han er i dialog med Skatteetaten om dette.