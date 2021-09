Vedlikeholdsarbeid på Kåfjordbrua

nyheter

Statens vegvesen starter vedlikeholdsarbeid på Kåfjordbruamandag 20. september kl. 07.00. I en pressemelding opplyser de at i tillegg til generelt vedlikehold, skal en skade etter et lynnedslag utbedres. Mobilkran tas i bruk på brua, og ett kjørefelt vil bli stengt i hele anleggsperioden. Det er Visinor Rehab AS som utfører arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Lysregulering

Mens arbeidet pågår vil trafikken over Kåfjordbrua bli regulert ved lys og manuell dirigering. Det vil også bli nedsatt hastighet fram til arbeidet er ferdig.

– Både pendlere og tungtrafikk må beregne ekstra kjøretid på strekningen ut måneden, skriver Statens vegvesen.

Statens vegvesen ber om at trafikantene er oppmerksomme og tar hensyn til de som arbeider på brua.

Omkjøringsvei

Det er også mulig med omkjøring på fylkesveg 7996 i Kåfjordbotn, og opplyser at det er vektbegrensning på fylkesvegen.

– Maksimal vekt på tungtrafikk er Bk 8/40, altså maks aksellast 8 tonn og maks totalvekt 40 tonn.