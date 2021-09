Kommunen går ut med korona-rettelse: – Vi tok for mye Møllers tran...

nyheter

Tirsdag omtalte Altaposten at kommunen opplever et stort test-trøkk, og som følge av dette gikk ut med oppfordring til folk om å først og fremst ta symptomene på alvor men videre også å holde seg hjemme til man er symptomfri, om det er mulig. Dette for å unngå å smitte andre.

I ettertid ønsker kommunen å gå tilbake på dette.

– På tirsdag skrev vi at man må være hjemme til man er symptomfri - uavhengig av om man har testet negativt for korona. Her hadde vi nok tatt en skje for mye Møller's Tran, og det beklager vi veldig, heter det i en e-post fra Alta kommune.

– Gjeldende anbefaling fra FHI er man kan gå tilbake på jobb eller skole når man er feberfri og i fin form, forutsatt at koronatest er negativ. Lett hoste eller lignende som henger i, er OK. Derfor anbefaler vi at man vanligvis holder seg hjemme minst 2 -3 dager.