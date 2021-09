Tromsø:

Uroer seg over økende toppturtrend: – Naturen tar skade og dugnadsånden forvitrer. Må tas grep nå

Hvor lenge kan vi forvente at frivillige tilrettelegger for naturopplevelser når kommersielle reiselivsaktører tjener seg rike på å bruke områdene gratis? Og hvor nedslitt skal passasjene på de mest populære fjelltoppene bli før det tas grep? Nå planlegger Tromsø kommune ny sherpatrapp for å avlaste eksisterende trapp. Men bør den finansieres gjennom turistskatt?