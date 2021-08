Fire omkom i trafikken i Troms og Finnmark i sommer

nyheter

29 mennesker er drept i sommertrafikken i år. Det er to flere enn i fjorårets tre sommermåneder. Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene. I august mistet 13 personer livet på veien. Om lag halvparten av disse var unge mennesker.

Hittil i år har 55 mistet livet i trafikken.

Flere unge dør i trafikken

De siste årene har de middelaldrende dominert ulykkesbildet. I år har det vært flere unge som dør i trafikken – sist med ulykkene i Flå, Etne og Osterøy.

– Trafikkdøden rammer brått og voldsomt. Når det er unge mennesker på starten av livet, er det ekstra brutalt. I august ser vi at om lag halvparten av de som døde på veiene var unge mennesker i ten- og tyveårene. Dette er ikke en utvikling vi ønsker og minner oss med all tydelighet om viktigheten av fortsatt innsats for å redde liv i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

MC ulykker halvert

I fjor døde 14 motorsyklister i sommermånedene juni, juli og august, mens vi i år har sett 6 drepte på MC.

– Denne sommeren ser vi en halvering i antallet omkomne på motorsykkel sammenlignet med i 2020, fortsetter Ranes. Det er fortsatt seks for mange, men utviklingen vi har sett så langt i år, går i riktig retning. Mye av den totale nedgang i dødsulykker vi ser i år kan tilskrives færre døde på MC.

Flest i Viken og Vestland

Viken og Vestland er hardest rammet denne sommeren med henholdsvis syv og fem trafikkdrepte, og med Troms og Finnmark med fire.

Alle fylkene har opplevd dødsfall på veien i sommer.

Nordland hadde tre trafikkdrepte, mens fylkene Vestfold og Telemark, Innlandet og Trøndelag hadde to. Det døde en person i sommertrafikken i hver av fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Agder og Oslo.

55 døde så langt i år

Ved utgangen av august i år er det 55 som har omkommet i trafikken. Dette er 9 færre enn i 2020, da 64 døde på veiene på samme tid. I fjor var også første året på mer enn 70 år med under 100 drepte i trafikken (93), og i år ligger vi an til et tilsvarende lavt antall sett i historisk sammenheng.