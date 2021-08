SV: – Vi må eie Finnmark i lag

nyheter

– Arven etter Olav Gunnar Ballo må vi forvalte riktig. Vi skal ikke oppleve at folk jages fra multemyrer, fiskevann eller jaktterreng. Forutsetningen for finnmarksloven var at vi skulle eie utmarka i Finnmark sammen, og med en utvikling med oppsplitting i private og kollektive forvaltninger, må Stortinget behandle loven på nytt og sikre at intensjonen blir fulgt opp, sier SV-politiker Tommy Berg.