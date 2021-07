Sp «glemte» Finnmark i NTP

nyheter

Det er bred enighet om at det går mot et regjeringsskifte hvor Senterpartiet og Ap vil være toneangivende. Ap og fraksjonsleder i transportkomiteen, Sverre Myrli, har fått stor oppmerksomhet for manglende støtte til merknader og forslag som kunne gitt mer aktivitet etter veier og i havner i Finnmark de neste 12 år. Selv om Ap ser ut til å bli større enn Senterpartiet i øyeblikket, er det ikke gitt at Myrli er noen større favoritt til posten som samferdselsminister enn Senterpartiets Siv Mossleth, medlem av transportkomiteen som stiller til gjenvalg på Nordland Senterparti sin liste.