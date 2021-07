Etablerer nasjonalt samisk kompetansesenter

nyheter

Bufetat opplyser i en pressemelding at senteret skal bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud og bedre kvalitet i tjenestetilbudet for den samiske befolkningen. Senteret skal ha et nasjonalt ansvar for opplæring og veiledning overfor tjenestene i hele landet.

– Gjennom å ansette seks nye årsverk skal Nasjonalt Samisk Kompetansesenter (NASAK) for barnevern, familievern og krisesenter sikre et fullverdig tjenestetilbud i ulike samiske miljøer.

– Den samiske befolkning skal føle seg forstått i møte med barnevern, familievern og krisesenter, derfor trenger vi folk i tjenesteapparatet som kjenner til samisk kultur og språk, sier May Helen Schanche, prosjektleder for etablering av NASAK.

Høy terskel for å ta kontakt

Ifølge Bufetat viser forskning at terskelen for å ta kontakt med tjenesteapparatet kan oppleves som høy i den samiske befolkning. Bufetat region nord har derfor fått i oppdrag å videreutvikle regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) til det nevnte NASAK. Dette vil på sikt kunne bedre tjenestetilbudet gjennom å sette behovene til samiske brukere i sentrum.

– Dessverre har mange liten tillit til at storsamfunnet evner og har vilje til å tilrettelegge for den samiske befolkning, noe som blant annet bunner i fornorskningshistorien, forklarer Schanche.

Det nye senteret vil få seks stillinger og de ansatte vil ha spesialkompetanse om samiske barn og familiers behov.