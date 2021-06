Hetses, trues og spyttes på av kundene

nyheter

1. januar ble prisene for å levere avfall hos Vefas sitt avfallsanlegg endret. Mens det før kostet 300 kroner for et tilhengerlass med husholdningsavfall, ble dette ved nyttår bakt inn i renovasjonsavgiften. Leveranse av bygnings- og rivningsavfall forble som før, med en kostnad per kilo leverte avfall.