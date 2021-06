nyheter

Den koronasmittede kvinnen er kritisk til forholdene på karantenehotell etter åtte dager i isolasjon. Hun forteller at det ikke blir utført renhold, samt at søpla ikke ble hentet fra rommene hvor de isolerte gjestene/pasientene må oppholde seg. Hotellet bekrefter rutinen og opplyser at dette er fordi de vil redusere smitterisikoen til de ansatte. Hun savnet også ekstra sengetøy på rommet. Kvinnen kritiserer videre rutinene med matservering og sier at det følger svært lite drikke med maten. Hun mener også at kommuneoverlege burde tatt kontakt med henne i løpet av oppholdet i isolasjon.