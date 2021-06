Borch på landsmøtet: – Høyre har sviktet Nord-Norge

nyheter

Lørdag 05. juni holdt Sandra Borch én av hovedtalene på Senterpartiets landsmøte. Der tok hun et kraftig oppgjør med Høyres sentralisering i Nord-Norge, skriver Senterpartiet i en pressemelding.

– De siste åtte årene har Høyre-regjeringen systematisk sentralisert tjenester alle trenger. Politireformen, som ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, har ført til tidenes sentralisering av norsk politi. NAV-kontor, tingretter og skattekontor er lagt ned. Viktige utdanningstilbud blir lagt ned, og ambulansetilbudet er flyttet lenger unna folk, sa stortingsrepresentant Sandra Borch.

Borch brukte også taletid på å snakke om tvangssammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark.

Mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er verst

– Folk i nord har gang på gang blitt overhørt, overprøvd og overkjørt. Det verste eksemplet var å slå sammen Troms og Finnmark, selv om 87 prosent av Finnmarks befolkning sa nei i en folkeavstemning. Troms og Finnmark skal oppløses hvis vi kommer i regjering. Det er ikke bare en lovnad, men også et krav i eventuelle regjeringsforhandlinger, fortsatte Borch.

Borch tok også et oppgjør med regjeringens beredskapspolitikk som hun mener er kraftig svekket i Nord-Norge.

– Folk skal kunne føle seg trygg på at politiet eller ambulanse kommer uansett hvor du bor. De politiske kampene i nord har i 8 år handlet om at vi må kjempe beinhardt mot en massiv sentralisering av viktige tjenester. Høyre har vært en katastrofe for distriktene, fastslår Borch.

– Sentraliseringa må stoppes

Borch avsluttet med å vise til at Nord-Norge er en landsdel med enorme naturressurser, folk med stor stå-på-vilje, kunnskap og lokal stolthet.

– Nå trenger dette landet en ny politisk kurs. Sentraliseringa av Nord-Norge må stoppes. Vi trenger en ny politisk kurs som tar hele landet på alvor. Nord-Norge trenger en regjering som ser mer enn Oslo sentrum. Senterpartiet vil kjempe for nasjonalt eierskap, norske arbeidsplasser og tjenester nært folk i hele landet, avsluttet Sandra Borch.