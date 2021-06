nyheter

På tampen av skoleåret kan 10. klassingene ved LOM Kompetansesenter vise til bestått grunnskole med vurdering i alle fag og en plan for videre utdanning. Her står yrkesfagene står høyt i kurs. Det er nemlig de store klassene som har vært den største utfordringa for de tre elevene Altaposten har snakket med, som har gjort at ungdommene har søkt seg til LOM. Klassene på yrkesfag har maks 15 elever i hver klasse.