Håper den ferske butikken blir en fin møteplass for bygda

Langfjordbotn har vært uten butikk i mange år. Når muligheten bød seg bestemte søster og bror, Annie og Knut Arne Mikalsen, seg for å gjøre noe med dette. Fredag var det dermed duket for åpning av den nye butikken og endelig får Langfjordingene kortere vei for å handle.