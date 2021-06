Her skal de bygge gigantfabrikk for ammoniakkproduksjon

nyheter

Torsdag gikk Horisont Energi ut med en melding på egne hjemmesider om at det ligger an til at de etablerer seg på Markoppneset, når selskapet skal bygge det som ifølge dem er Europas første storskala, karbonnøytrale ammoniakkfabrikk. Fabrikken skal være utstyrt med systemer for karbonfangst.