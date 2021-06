nyheter

Det sier leder i Alta Arbeiderparti, Kåre Simensen. Han medgir at han fremdeles er tvilende til at de to store rød-grønne partiene på Stortinget, Ap og Senterpartiet, virkelig vil skrive inn Nye Hammerfest Lufthavn på Grøtnes i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2034.