Legeavsløringen: – Det er ikke sånn at vi blafrer med alt det vi vet i Altaposten

I etterkant av at en årvåken apotekansatt avdekket at en kvinne som utga seg for å være lege manglet autorisasjon som helsepersonell, begynte snøballen å rulle hos Alta kommune. Som Altaposten tidligere har skrevet gikk administrasjonen i gang med tiltak, der kvinnen i første omgang ble fritatt for arbeidsplikt. Hun sa i et påfølgende møte opp sin egen stilling.