Falsk lege skal ha ordinert morfin til døende pasient

nyheter

Forrige uke gikk lege Olav Gunnar Ballo til Alta lensmannskontor for å gjøre jobben han mener Alta kommune burde gjort, etter at det ble avdekket at en kvinne uten autorisasjon hadde klart å få jobb som vikarlege ved Alta omsorgssenter. Kommunalleder John Helland har tidligere sagt til Altaposten at kommunen har varslet Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved fylkeslegen, men at de valgte å ikke anmelde saken.