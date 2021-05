Ber alle båtreisende om å melde seg for testing: – Kan være smittet

nyheter

Alta kommune går fredag kveld ut via Altaposten med en henstilling til alle reisende på følgende to båtturer:

AltafjordXpressen 12. mai fra Alta til Kvalfjord, inkludert alle som har gått av eller kommet på mellom de to nevnte destinasjoner

AltafjordXpressen 19. mai fra Kvalfjord til Alta, inkludert alle som har gått av eller kommet på mellom de to nevnte destinasjoner

– Har dere tatt båten på disse tidspunktene ber vi om at du melder deg for testing uansett - uavhengig av om du har hatt symptomer eller ikke. Vi ønsker å teste alle som har reist på disse to turene med AltafjordXpressen, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

Oppfordringen kommer fra kommuneoverlegene.

– De som har reist på disse datoene kan ha vært utsatt for smitte, og derfor ønsker vi å teste dem, sier Nielsen.

Koronatelefonen til Alta kommune har nummer 913 90 344, og er åpen mellom 11 og 14 i helga.