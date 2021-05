Jørn blir ny hotelldirektør

nyheter

Scandic skriver i en pressemelding at Thomassen har jobbet på Scandic Alta i ti år fra 2008 til 2018. Han har dermed lang fartstid i Scandic. De siste tre årene var han driftssjef for hotellet og hadde ansvaret for resepsjons- og husøkonomavdelingen, mat- og drikkeavdelingene, samt kurs og konferanse. Han har også vært stedfortreder for daværende hotelldirektør.

– Jørn har lang og solid erfaring fra hotelldrift etter sin forrige periode på Scandic Alta, og vi har stor tro på at han vil bidra til å utvikle hotellet videre, sier distriktsdirektør for Scandic Hotels Norge region nord, Knut Sigurd Pettersen.

Thomassen kommer fra stillingen som økonomi- og kvalitetsleder i den lokale rørleggerbedriften Arnesen Rør AS. 48-åringen starter i jobben hos Scandic Alta 1. juni.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet. Jeg ønsker at Scandic Alta skal være en synlig aktør og bidra til aktivitet og engasjement i lokalmiljøet, samtidig som jeg vil bidra til at Alta skal vokse som reiselivsdestinasjon, sier Thomassen.