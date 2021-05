45 dager siden siste smittetilfelle: – Tar smittevern på alvor

nyheter

Ordfører Monica Nielsen (Ap) roser altaværingene for den kontinuerlige innsatsen mot korona.

– Det er viktig at vi fortsetter å følge restriksjoner og ta smittevern på alvor. Nå åpnes mer og mer, og om vi ikke får et utbrudd er det en utvikling som vil fortsette.

26. mars

Det er nå 45 dager siden siste smittetilfelle ble avdekket i Alta kommune. Da fikk en tilreisende fra Østlandet påvist koronasmitte. At det er så lenge siden smitte har blitt oppdaget er ordføreren svært fornøyd med.

– Jeg tror det er en kombinasjon av at altaværinger er flink å følge, og tar smittevern på alvor – og at man følger de restriksjoner og regler som gjelder.

Hun mener god tilrettelegging på arbeidsplasser, restauranter og butikker og har vært viktig for å holde smitten nede.

– Det er en felles dugnad som involverer hele Alta. Jeg tror innsatsen som hver og en av oss sammen har lagt ned, har påvirket dette veldig positivt, og bidratt til at vi har hatt det så bra – helt siden korona kom.

God testkapasitet

I Alta har vi vært heldig, mener Nielsen, som påpeker at man tross alt har hatt lokalsamfunnet mer åpent enn eksempelvis Oslo.

– Vi har levd i en annen situasjon slik at vi kan bevege oss og gjøre mer – det er jeg veldig glad for. Jeg har mange ganger tenkt på de som bor i områder sørpå, som lever under harde restriksjoner over så lang tid. Selv om vi og har begrensninger, og vi ikke er der vi ønsker – så vil vi at alt skal bli som før igjen.

Kommunen har hatt god kapasitet på testing, og folk tester seg også når de bør. Det gir kommunen en rask oversikt, skulle det komme positive tester og unngå at flere enn nødvendig havner i karantene.

– Det er helt avgjørende at folk har vært flink å teste seg ved mistanke, eller i situasjoner som gjør at de kan ha vært eksponert for korona, og overholdt karanteneregler.

Ordføreren ønsker samtidig å skryte av russen, da alle testet seg, og slik bidro til at befolkningen kunne føle en større trygghet rundt deres aktiviteter i feiringen.

– Vi testet all russ i løpet av to dager, i tillegg til andre som testet seg. Det bidro til at de kunne gjennomføre dåp og andre aktiviteter de ønsker.

– Et langt år

Våren er startet for lengst og sommeren er i anmarsj. Det er en fin tid til å være mer sosial utendørs, og med begrenset kontakt grunnet koronapandemien tror Nielsen at det er mange som nå kjenner et ekstra behov i å være med andre.

– Det har vært et langt år. Det er veldig godt at vår og sommer kommer nå – det gjør ting litt enklere med hensyn til å møtes ute, gå på turer og det som er. Det er viktig at vi fortsetter smitteforebyggende tiltak, som vi har vært så god på frem til i dag. Det er på den måten vi kan bidra til at Alta kan være så åpen som det er.

Avslutningsvis anbefaler ordføreren å teste seg en gang for mye, enn en gang for lite.