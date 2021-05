Tar sterk avstand fra språkbruk med seksuelt krenkende innhold

nyheter

– Vi ser at russerlåter som glorifiserer voldtekt, vold, trusler og overgrep mot barn har eskalert de siste årene. Så vil noen ufarliggjøre det og si at det bare er en «russelåt-sjanger». Men det er med på å skape en dynamikk, et gruppepress og er med på å normalisere alvorlig kriminalitet, sier politistasjonssjef Øyvind Lorentzen i Finnmark politidistrikt.

Dette sier Lorentzen i forbindelse med russelåten fra Alta, som har fått mye fokus på grunn av teksten. I en pressemelding tar politirådet i Alta sterk avstand fra å kalle noen «jævla hore» eller å synge «sett deg ned på kne før jeg slår deg ned».

– Politirådet i Alta besluttet juni 2019 å jobbe med en plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkbare handlinger blant barn og unge, skriver de i en pressemelding.

Bakgrunnen var at det før dette var registrert en økende grad av seksuelt krenkende handlinger hos barn og unge i Alta.

– Målet med denne planen, som var ferdigstilt i mars 2021, er å gi de som til daglig jobber med barn og unge, ungdom selv og foresatte, et verktøy for å forebygge og håndtere denne problematikken, sier ordfører Monica Nielsen.

Eksempler på de krenkende handlingene er seksualisert språkbruk, bildedeling og grensesprengende handlinger. Politirådet påpeker at utviklingen ikke bare skjer i Alta, men samfunnet generelt.

Planen har blant annet som mål å gi barn og unge kunnskap om hvordan håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt for eller utsette andre for krenkende seksuelle handlinger.