Venstre vil lovfeste rett til samisk barnehageplass

nyheter

Venstres landsmøte bestemte seg søndag for at partiet vil jobbe for å få i stand endringer innen barnehagesegmentet. Landsmøtet forpliktet seg til å innføre garantert barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, og vedtok at partiet ønsker å heve barnetrygden for de med lav inntekt.