Alta-mannen hørte ikke etter da politiet ba han dempe festen. Det får konsekvenser

De fleste meldingene som er lagt ut på politiloggen omhandler bråkete fester. Her har politiet stanset to fester i Hammerfest, en privatfest der en gruppe russ bråket for mye i Lakselv, en i Vadsø som viste seg å være avsluttet før politiet kom til stedet, en i Kirkenes som involverte et basketak mellom to personer i slutten av tenårene og tre støyete fester i Alta.