Ved inngangen til denne helga har det har vært en rolig natt for politiet på jobb i Finnmark. I politiets logg er det nemlig ingen nevneverdige saker å skrive hjem om.

– Vi får se det positive i det å ta det med oss videre. Det har vært rolig, forteller operasjonssentralen.

Til iFinnmark forteller oppdragsleder Sondre Olsen Bakka at eneste aktivitet politiet finner er et forelegg skrevet ut for manglende kjennemerke foran på en bil.

Bilen ble påtruffet i Hammerfest, skriver avisa.