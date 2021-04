nyheter

Bakgrunnen for at medisinsk fagsjef Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset avblåser krisen som framkommer i rapporter fra HLF, er at rekrutteringen til fagstillingene i Finnmark er i bedring. Leder Alf Bjørn, leder HLF Troms og Finnmark – ett av 11 fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund – hevdet i et oppslag i Altaposten for noen dager tilbake at det var krise i tilbudet for hørselshemmede, og at krisen hadde strukket seg over år.