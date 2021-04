Holder koronateltet åpen i påsken

nyheter

– I utgangspunktet så utfører vi testing for korona på lørdag, slik at vi har en fast tid å forholde oss til. Men dersom noen får symptomer trenger de ikke å vente til lørdag med å få testet seg, da er det bare å ringe legevakten så får man testet seg før lørdag, forteller koordinator for kotonateamet i Alta, Conny Graumann.

Graumann melder om at de fleste tilreisende er flinke til å teste seg, men det er dessverre ikke alle som er like flinke.

– Vi har fått en god del tilreisende, men vi har også testet folk som skal reise ut av Alta, for eksempel til Svalbard og Sverige. Det har også kommer mange til Alta som har fått med seg at vi oppfordrer dem til å teste seg, forteller hun og tilføyer;

– Til tider har vi tenkt at det burde være flere som tester seg, spesielt når vi vet hvor mange fly det er som kommer til Alta, forteller hun fortvilet.

Feilinformasjon fra media

Men det er ikke bare de tilreisende som ikke tester seg som får Graumann til å fortvile, en kombinasjon av ikke god nok informasjon fra media, og lesere som kun skumleser artikler har ført til unødvendig merarbeid.

– Vi har fått en god del informasjon fra folk som skal til Karasjok i påsken og tror at alle som skal dit må teste seg fordi det har vært dårlig formulert i media. På nettsiden til Karasjok kommune står det at de ønsker at de som kommer fra steder med høyt smittetrykk skal teste seg. Det vil si at altaværinger ikke trenger å teste seg før de drar til Karasjok, forteller hun avsluttende.

I skrivende stund er koronatelefonen (913 90 344) ikke bemannet, men bemanningen er tilbake førstkommende lørdag fra klokken 10:00 til 12:00, testing vil foregå fra klokken 12:00 til 14:00. Alta kommune har også en egen mailadresse hvor man kan henvende seg dersom man har spørsmål; covid19@alta.kommune.no.

Dersom man har behov for testing utenom åpningstid, for eksempel ved symptomer tar man kontakt med legevakten på telefon nummer 116 117.