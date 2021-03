Nybygg i Kongleveien vil bli større enn nabohusene, men skygger lite

nyheter

– Jeg er litt skeptisk til at vi åpner opp for dobbelt så mange boenheter som arealplanens bestemmelser, og som vi akkurat har bestemt. Det skulle være fire boenheter per dekar, og Maskinsvingen måtte nedskalere. Det ble for mye, for tett og for visuelt stort inngripende i nabolaget. Nå er det på flaten, det er dobbelt så mange som det burde vært der. Jeg synes ikke vi skal sende dette på høring, men be om å få et forslag som passer med arealplanen, et sted mellom 6 og 8 boenheter, uttalte Venstres Trine Noodt, da prosjektet var oppe til behandling i planutvalget 12. mars.