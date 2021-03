Dømt for hatefulle ytringer

nyheter

En kvinne fra Troms er av Alta tingrett funnet skyldig i å ha fremsatt hatefulle ytringer. Det var 15. juni i fjor hun var på en bensinstasjon i Alta og ble så sint på en ansatt at hun skjelte henne ut og kom med hatefulle utsagn.

«Er det ingen norske her?»

«Hvorfor har dere utenlandske her?»

Et vitne som var i butikken samtidig forklarte at han og broren ikke kunne akseptere måten fornærmede ble plaget av tiltalte på, og tok henne i forsvar. Dette vitnet ringte nødtelefonen etter hendelsen, og i lydopptaket fra politiets nødtelefon sa mannen om kvinnens utbrudd:

«Hadde det vært skuddpremie på muslimer, skulle hun skutt henne i hodet tvert og at hun skal være klar over at hun kommer tilbake flere ganger og skal ta knekken på henne.»

Skulle vaske bilen

Hovedforhandling ble holdt i Alta tingrett 25. februar 2021. Kvinnen forklarte at hun og samboeren skulle vaske bilen i den selvbetjente vaskehallen, men fikk ikke vann i slangen. Samboeren gikk tre ganger inn i butikken for å få bistand, men vannet kom ikke. Til slutt gikk kvinnen inn i butikken, og tok kontakt med fornærmede. Da hun opplevde å ikke bli forstått, sprakk det for henne. Hun sa hun ville snakke med en som kunne norsk og at det skulle vært skuddpremie på muslimer. Hun forklarte seg at hun sa dette i sinne, og ikke med innestemme. Det hele varte i kanskje ett minutt, mente hun. Den tiltalte kvinnen bemerket i retten at hun ville reagert like sterkt om det hadde vært en finne som ikke snakket norsk.

Fornærmede på sin side mente utbruddet hadde vart i 5-10 minutter. Hun hørte ikke ordet muslim, men «Hvorfor kommer dere her?», «Hvorfor jobber dere her?» og «Norge har ikke folk som dere».

Ble lei seg og preget av hendelsen

Fornærmede forklarte i retten at hun i utgangspunktet ikke lar slikt påvirke henne. Hun forsøkte å forklare at man må slå inn kode for å få vann i slangen. Samtidig var hun opptatt av to andre kunder. Hun følte at hun ble målt opp og ned da tiltalte ikke fikk oppmerksomheten hennes, ble hun sint, og tiltalte var høylytt og rød i ansiktet. Hun synes det var veldig ubehagelig, og var lei seg og preget av hendelsen etterpå. Hun har ikke opplevd slikt i Norge før.

Høyesterett har i en rekke dommer utdypet hva som skal til for at en ytring er hatefull i henhold til straffeloven. Ytringene her er ikke religionskritikk men retter seg mot fornærmede på grunn av hennes nasjonale og religiøse identitet.

– Særlig ytringen om skuddpremie er rent sjikanøs og ytringene nyter et generelt svakt vern, skriver retten i dommen.

Etter en helhetlig vurdering hvor retten særlig har vektlagt ytringens grovhet, hendelsens belastning på fornærmede, tiltaltes grad av skyld, den begrensede kretsen av personer ytringen nådde og tiltaltes økonomi, har retten kommet til at en passende straff er 21 dager betinget fengsel med to års prøvetid, og 13.000 kroner i bot, subsidiært 14 dagers fengsel.