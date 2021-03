Advarer påskegjester etter nye koronaregler: – Vi er ikke noe fristed!

nyheter

Tirsdag klokka 18 gikk helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og et kobbel med fagfolk ut med de nye reglene som skal bidra til at vi slår ned den tredje, store smittebølgen som brer seg over landet. Nasjonalt forbud mot skjenking, anbefalt utvidelse av enmetersregelen til tometersregel og enda strengere besøksbegrensninger er noe av innholdet i pakken.