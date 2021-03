nyheter

Trioen Gunvald Jonas, Lillian Heitmann og Roar Kjelsberg i aksjonskomiteen for ny vei i Eiby, ser nå bokstavelig lys i enden av tunnelen. Med vel én milliard kroner prioritert til vei- og tunneler gjennom Kløfta blir det enorme mengder med overskuddsmasser. Brukt til å bygge vel fire kilometer ny vei utenom bygda Eiby, er den samfunnsøkonomiske effekten av sambruk så betydelig, at de to prosjektene etter alle solemerker vil få en parallell utbygging.