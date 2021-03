Hege blir toppkandidat for Høyre i Nordre valgkrets

nyheter

Høyre hadde tirsdag kveld nominasjonsmøte for Nordre valgkrets. Her var det to altaværinger som fikk tilliten, nemlig Hege Christin Bjørkmann (23) og Bård Bredal-Olsen (53) fra Alta Høyre. Svenn Vidar Lydersen er også inne på lista på 9. plass.

– Jeg er selvsagt svært takknemlig for å få representere Høyre i sametingsvalget og forhåpentligvis bli en ny ung stemme på sametinget, sier Bjørkmann i en pressemelding.

Hun har ambisjoner og vil gjerne ha endringer.

– Sametinget må tørre å ta tak i flere saker som betyr noe for alle oss som bor i Finnmark, og løse flere hverdagsutfordringer for folk i Finnmark.

Hun mener det må gjøres mer for å strukturere den samiske opplæringen og gi alle elever som ønsker samiskopplæring læremidlene de trenger.

Her er lista:

1. Hege Christin Bjørkmann, Alta

2. Bård Bredal-Olsen, Alta

3. Tom Christian Robertsen, Hammerfest

4. May Irene Strand Gerhardsen, Honningsvåg

5. Johanne Marie Olaussen, Nordreisa

6. Harald Knudsen, Hammerfest

7. Bjørn-Ronald Olsen, Honningsvåg

8. Anne Merete Siri Fyhn, Nordreisa

9. Svenn Vidar Lydersen, Alta

10. Tore Yttregaard, Nordreisa