To personer omkom i møteulykke

nyheter

Klokka 19.40 tirsdag ble det slått alarm og en større utrykning satt i gang med både ambulanser, brannbil, politibil og redningsbil som kjørte vestover ut av Alta. Vitner forteller til Altaposten at de talte 8-9 utrykningskjøretøyer.

Årsaken til utrykningen var en møteulykke mellom to personbiler.

– Nødetatene har akkurat kommet til stedet for trafikkulykke i Kvenvik utenfor Alta. To personbiler involvert. Fremstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet på twitter litt før klokka 20.10.

Klokka 20.20 opplyser operasjonsleder Leo Johansen til Altaposten at to personbiler har kollidert mellom de to tunnelene på østsiden av Kvenvik.

– Ulykka fremstår som alvorlig. To biler har kollidert, og det er store materielle skader. Det er også personskade. Det ble gitt hjerte- og lungeredning i den innledende fasen, hva som er status nå vet jeg ikke, sier Johansen til Altaposten.

Operasjonslederen forteller at flere personer er involvert og skadet.

– Det var tre personer i en bil, og uvisst hvor mange personer i den andre. Jeg har ikke fått oppdatering på det, sier Johansen.

I etterkant av ulykka jobbet mannskap fra nødetatene på den ene av bilene, for å klippe den opp og få ut en fastklemt person. En rekke utrykningspersonell jobbet på ulykkesstedet.

Omkring halv ni kjørte først en og deretter en til ambulanse fra stedet med blålys og sirene. 20.45 kjørte en tredje ambulanse fra stedet med blålys og sirener.

To omkomne

Innsatsleder Stian Johnsen sier rundt klokka 21 at det er snakk om ei møteulykke.

– Fem personer er involvert i ulykka. Lege har bekreftet at to av de personene er omkommet, og de tre andre er sendt til sykehus via luftambulanse.

Alvorlighetsgraden hos de tre som er skadd varierer.

– Det er litt forskjellig alvorlighetsgrad, men på grunn av energien vi ser har vært i ulykka, så blir alle sendt til traumemottak. Jeg kan ikke si noe om hvor hardt skadd de er.

Politiet vil ikke informere om alderen på de involverte, utover at det er både unge og voksne personer.

Det er stedvis glatt, med spor av bar asfalt i isdekket.

– Vi har ingen teori om hva som førte til ulykka. Men bar asfalt er begynt å komme fram med snø/is mellom. Det er ganske gode kjøreforhold.

E6 er stengt, opplyser operasjonsleder Leo Johansen til Altaposten. Rundt 23.30 får Altaposten vite at trafikken slippes sakte forbi ulykkesstedet.

Fraktes til UNN i helikopter

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge ventes de tre skadde inn den kommende tiden.

– De skadde kommer i to helikopter, en person i Sea King og to personer i ambulansehelikopter. Jeg så at ambulansehelikopteret nettopp tok av fra Alta, sier kommunikasjonsrådgiver Jørn Ressvoll ved UNN.

Politiet opplyser i en twittermelding klokka 22.30 at varsling av de pårørende pågår, og at etterforskning av hendelsesforløp er i gang.