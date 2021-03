nyheter

Å sy sammen et turisttilbud som inneholder både skikjøring og fisketurer kan bli en innertier for turismesamarbeidet i Vestre Loppa. Dette er hva de to aktørene nå jobber for å få til. Samarbeidstanken ble født på grunn av koronapandemien, som resolutt stoppet turiststrømmen til Finnmark.