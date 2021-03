– Vi gleder oss til dette

nyheter

Lørdag morgen klokka 09.30 sparkes laksekortsalget i gang på altaposten.no. En halvtime senere skal det første kortet selges til Lise Lydersen – som ble trukket først ut av alle under årets laksekorttrekning.

Som meldt tidligere er kortsalget av koronahensyn flyttet over på digitale flater, og her bistår Serit Eltele, Tomorrowto og Altaposten.

Historisk

Hos Altaposten er det Even Martinsen som har ansvaret for teknikken. Han ser fram til en hektisk lørdag:

– Vi gleder oss veldig til å få være med på å formidle kortsalget til alle der ute. Dette blir historisk, som første kortsalg som ikke skal skje med kjøperne fysisk tilstede. Men vi håper jo at vi med hjelp fra gjester i studio skal kunne få fin stemning og en hyggelig sending. Og så skal selvfølgelig vi alle gjøre det vi kan for at selve salget går helt knirkefritt, sier Martinsen.

Venter feil

Generalprøven var da utenbystrekninga gikk 15. februar var det litt grums i lyden. Her skal det være ryddet opp.

– Alle vet at feil kan skje når vi går direkte, men denne gangen er vi ekstra godt forberedt. Vi har gått gjennom for å sikre at problemene vi støtte på sist ikke skal påvirke lørdagens sending.

– Mye kan gå galt – er du spent?

– Ja, det er alltid gøy med direktesending, ikke minst med en slik prestisjesending der så mange følger med. Men Altaposten har hatt direktesending tidligere, der vi har streamet det lokale salget med stor suksess tidligere år. Vi håper og tror at det blir bra i år og. Sendingen skal vare i seks timer, så teknikken skal få kjørt seg og Halvorsen skal være hes når vi runder av, sier Martinsen med et smil.