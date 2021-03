Britisk koronamutasjon påvist i Alta

nyheter

Det er nylig påvist smitte av den britiske varianten av covid-19 i Alta, bekrefter ordfører Monica Nielsen (Ap).

– Vi har to stykker som er smittet og fem som sitter i karantene. Vi tester 30 personer per dag, sier ordfører Nielsen til Altaposten.

– Vi har fått bekreftet Britisk virus, sier hun.

– Vi har jo vært forberedt på at også mutasjoner av covid-19 kan komme til Alta. Den er en betydelig del av smitten rundt i Norge.

Ikke ukontrollert smitte

Kommunen har vært forberedt at den britiske mutasjonen av viruset kunne komme til Alta. Men hun påpeker at situasjonen er under kontroll.

– Vi har kontroll på situasjonen og har ikke noe ukontrollert smitte. Det er en veldig oversiktlig situasjon, men samtidig må vi være oppmerksomme på at mutasjonen er her og vi ser hvor lett den kan komme hit.

I et møte med kriseledelsen onsdag morgen har de drøftet saken og kommet frem til at man må holde på reglene som gjelder, men samtidig sikre at man er best mulig forberedt og ivaretar befolkningen på en godt måte.

På oppløpssida

Etter et år med covid-19 merker man det godt, forteller Nielsen. Men hun legger til at kommunen har mange dyktige aktører som gjør en god jobb, men at det krever mye ekstra.

– Vi er på oppløpssida, så det er viktig at man fortsetter. Vi ser ser at kommuner vi gjerne sammenlikner oss med, som Harstad og Tromsø, har en krevende tid med smitte. Vi ønsker ikke en slik situasjon i Alta og ønsker å forhindre at sånt kan skje.