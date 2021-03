nyheter

1. mars gikk fristen for påmelding ut, og i dag skal vi altså få vite hvilke lokale fiskere som får kaste fluesnøret i Altaelva til sommeren. Nesten 4.500 personer har meldt seg på i år.

– Vi har gjort trekninga her, og jeg må si jeg var like spent som da jeg var i BUL-hallen for første gang. Det er noe spesielt med laksekorttrekninga, sier Vegard Ludvigsen, som offisielt gikk inn i stillingen som leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap 1. mars.

Trekning i dag, salg på lørdag

Klokka 11.00 leser Martin Hovden og Frank Halvorsen i Radio Alta opp kjøperne som er trukket ut fra nummer 1 til 700. Opplesingen kan også følges via stream på altaposten.no.

– Vi tror dette kommer til å gå knirkefritt, godtroa er der. ALI har bygget opp et fenomenalt datasystem i forkant av min inntredelse, påpeker Ludvigsen.

Klokka 12.00 legges lista ut på altaposten.no og ALIs hjemmeside, lista trykkes også i sin helhet i dagens avis. Klokka 12 blir det også sendt ut en SMS til alle som har meldt seg på, med deres kjøpernummer.

ALI klar til å hjelpe alle med dataskrekk når fiskekortene i år selges digitalt Spenningen stiger to dager før laksekorttrekningen tar løs på Radio Alta. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) forsikrer at laksekortkjøperne skal få all tenkelig guiding i den digitale kjøpsprosessen.

Lørdag 6. mars klokka 10.00 starter selve salget, men allerede fra klokka 09.30 starter showet direkte på alle Altapostens plattformer, med Frank Halvorsen og Vegard Ludvigsen i studio.

Slik kjøper du digitalt fiskekort i årets laksekortsalg:

Viktig å huske på:

Du kan bare kjøpe kort for den som er logget på. Dersom en har noen «stråmenn» så må de logge seg inn på sin profil for å få kjøpt kort.

Dersom du har valgt kort og det blir noe tull med betalingen, så legger kortet seg på din tidslinje. Da har du frist til tirsdag 9. mars kl. 12.00 til å betale for kortet.

Det er uklart hvor lang tid dette tar, så det er kjøperens ansvar å følge med slik at de er inne og kjøper til rett tid.

Dersom man skal komme opp på kjøpertavla så må man være logget på. Er man ikke det, så vil man ikke få tilbud om og kjøper. Dersom man logger inn etter at man skulle vært inne og kjøpt så vil man bli plassert som nr. 3 i køen.

Det er viktig å følge med på kjøpertavla, slik at man har en klar oppfatning av hva man ønsker å kjøpe. Dette kan man gjøre enten ved å logge på og gå inn i kjøperrommet. Da har man hele tavla, og ser hva som blir kjøpt. Eller så kan man følge med på TV Nord eller altaposten.no.

Det er viktig å huske på at en stream som altaposten.no er 30-40 sekunder forsinket og kjøperne må selv følge med hvilke kort som forsvinner fra kjøpertavla.