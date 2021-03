nyheter

Via 175.no fremgår det at to ferger med utgangspunkt i Øksfjord er innstilt.

Hasvik-ferga ble innstilt sent søndag kveld, og er mandag formiddag fortsatt innstilt på grunn av sterk vind.

Halv fire natt til mandag ble det også vedtatt å innstille også Øksfjord-Tverrfjord-ferga, grunnet sterk vind.

For begge ferger gjelder innstillingene «inntil videre».