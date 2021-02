Stengt, stengt og atter stengt

nyheter

Værforholdene er fortsatt ekstremt vanskelig, i tillegg til at rasfaren er betydelig. Det gjør at svært mange veier er stengt, i tillegg til at det er utfordringer for både ferger, hurtigbåter og i flytrafikken.

Slik er situasjonen mandag morgen for en del utvalgte strekninger:

– Storekorsnes - Mikkelsby: Stengt på grunn av snøras. Opprydningsarbeidet ventes avsluttet torsdag.

– Langfjordbotn - Langnes; Stengt på grunn av snøras og fare for ras. Ny vurdering klokken 12:00. Kan bli stengt ut dagen.

– Sennalandet: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 08:00.

– Marivika-Store Lerresfjord: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 08:00.

– Isnestoften - Langnes: Stengt på grunn av uvær.

– Øksfjord - Øksfjordbotn: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 10:00.

– Hasvik-Sørvær: Stengt på grunn av uvær.

– Kvænangsfjellet: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 12:00. Fortløpende vurdering.

– Alteidet - Jøkelfjord: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl. 12:00.

– Fergene i Loppa er innstilt.

– Skoleruta i Rognsund er innstilt.

– Prærien - Forsøl: Stengt på grunn av uvær.

– Hammerfest - Akkarfjord: Stengt på grunn av uvær.

– Kvalsund bru - Akkarfjord: Stengt på grunn av uvær.

– Saraby - Kvalsund: Stengt på grunn av uvær.

– Kokelv-Snefjord-Havøysund: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 08:00

– Olderfjord - Lakselv: Stengt på grunn av uvær.

– Veiene ut mot Nordkapp og på Nordkapp er stort sett stengt.

– Det er også utfordringer i Øst-Finnmark. Sjekk trafikkmeldinger på Statens vegvesen.