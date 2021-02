Støtter avlysning av eksamen også i nord: – Må være likt for hele landet

nyheter

Med unntak av for privatister og elever som av forskjellige grunner absolutt må avlegge eksamen, ønsker Utdanningsforbundet at eksamen for våren 2021 avlyses helt og fullt. For selv om eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i norsk skole, veier forutsigbarheten for elever, lærere og ledere tyngst, skriver forbundet i en nyhetsartikkel.