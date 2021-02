nyheter

Tirsdag kunne Altaposten fortelle at Senterparti-politikerne Vegar Heitmann og Tage Olsen (tidligere Ap-representant i kommunestyret), hadde meldt Alta kommunes intensjon om direkteanskaffelse av pleie- og omsorgstjenester til KOFA, klageorganet for offentlig anskaffelse. Klagen medførte at rådmann Bjørn-Atle Hansen besluttet å trekke saken om avtaleutkastet mellom Alta kommune og Betania fra behandling i kommunestyret 16. februar.