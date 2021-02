Grønt lys for utvidelse av skolen i Kåfjord

nyheter

I en pressemelding skriver daglig leder Linn Fallsen og styreleder Ellen Helander ved Haldde Montessoriskole, at de har vært veldig spente på vedtaket helt siden september, da flertallet i kommunestyret i sin høringsuttalelse stilte seg negative til vår søknad.

UDIR har nå vurdert at kommunens argumentasjon om usunn økonomi når det kommer til egen skoledrift ikke er god nok grunn til å legge begrensninger for våre utviklingsmuligheter som en friskole.

– Dette er vi naturligvis veldig lettet over, og ser nå først og fremst fram til å kunne tilby skoleplass til søkere som står på venteliste hos oss på 1. trinn neste skoleår, heter det i pressemeldinga.

Skolen som hittil har hatt godkjenning for 40 elever, får nå godkjenning til 76 elever.

Ungdomstrinn fra 2022

Ungdomstrinnet vil fortrinnsvis være et tilbud for elever som går barneskolen på Haldde Montessoriskole slik at ungdomsskolen fylles gradvis opp.

– Vårt mål har aldri vært å hente elever over fra den offentlige skolen, men derimot å kunne tilby et helhetlig løp med en alternativ pedagogikk og organisering for de som allerede har tatt et bevisst valg om å ha skoleplass hos oss, klargjør skoleledelsen.

Frustrerte

I pressemeldinga fremkommer det at de med bakgrunn i dette har vært nokså frustrerte over at både administrasjon og politikere har forsøkt å få det til å framstå som om at Haldde Montessoriskoles utvidelse vil utgjøre en trussel for desentraliserte kommunale ungdomstrinn.

– Skolestrukturdebatten i kommunen er, og har over tid vært følelsesstyrt og betent, og for oss som frittstående skole oppleves det absolutt som en fordel at det er objektive saksbehandlere hos UDIR som har avgjort saken, mener daglig leder og styreleder.

Kompetanseheving

Daglig leder trekker frem rektor Vegard Ludvigsen, som ble takket av ved skolen fredag, som en sentral nøkkelperson og en viktig bidragsyter i skoleetableringen og oppstartsfasen. Nå ser skoleledelsen framover og vil jobbe aktivt videre med planer for lokaler og bemanning.

– Rekruttering og kompetanseheving vil være det viktigste for oss i første omgang, og skolestyret har også satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere ulike alternativer for egnet bygningsmasse, skriver de i pressemeldinga.

Krevende år

Pandemiåret 2020 har vært utfordrende og krevende, men ifølge skoleledelsen er Haldde Montessoriskole er velsignet med en herlig foreldregruppe, dedikerte ansatte og et aktivt skolestyre som alle har elevenes beste i fokus.

– Sammen går vi nå spennende tider i møte, og det er deilig å se at det er lys i tunnelen.