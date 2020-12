Godtar ikke prisøkning, men vil ikke forlate revisjonsselskap ennå

nyheter

Nå-situasjonen til Vest-Finnmark kommunerevisjon interkommunale selskap, Vefik IKS, har ytterligere forverret seg denne høsten. På vegne av sine kommuner nekter blant annet ordførerne Monica Nielsen, Aina Borch og Marianne Sivertsen Næss å betale regningen for 2021 som Vefik krever. Det hele toppet seg da den største eierkommunen Alta ga klar melding om at de ikke kommer til å betale 2,8 millioner kroner for sine revisjonstjenester i 2021 – noe som representerer en økning på 21 prosent.