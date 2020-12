Lærere mangler verktøy for å fange opp overgrep

nyheter

Førstelektor Mona V. Pettersen Rist, Institutt for lærerutdanningen og pedagogikk ved UiT, campus Alta, sier lærerstudentene uttrykker at de ønsker ekstra undervisning innenfor den særdeles alvorlige tematikken overgrep mot barn. De ser behovet for å få inn ekspertise på feltet.