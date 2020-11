Ryddeaksjon for Petronel og kompisen

nyheter

Fredag publiserte Altaposten en sak der Roy Tore Strøm blant annet reagerte på en ødelagt campingvogn og en utedo som står plassert på en eiendom langs Buktaveien Alta kommune har regulert til friområde. Strøm mente der at disse er til sjenanse for nabolaget, og påpekte samtidig at den sammentrykte campingvognen kunne være farlig for barn i området. I tillegg holder to rumenere til i en campingvogn på eiendommen.