Hvem fortjener julestjerne?

I morgen går vi inn i desember og julehøytiden. Altaposten er klar med sin årvisse tradisjon; nemlig å hylle de som står på for sine medmennesker.

Håper på tips

Altapostens redaktør håper på mange tips om hvem som fortjener godord i førjulstresset. Det er nok av dem om har øye for andres situasjon og hverdag.

– Har du forslag om de som gjør det lille ekstra for medmennesker. Dette er historier som pleier å varme i en tid som egner seg godt for ettertenksomhet, sier Rolf Edmund Lund, som mener julestjerna har blitt et viktig symbol på vi setter ekstra pris på hverandre.

– Det har vært et spesielt år og mange har vært i en vanskelig situasjon under koronakrisen. Det er da en utstrakt hånd betyr spesielt for mange, sier Lund.

Ta med en begrunnelse

Dette er noe Altaposten har gjort i mange tiår, nettopp for å sette fokus på de mange flotte personene som gjør en uegennyttig innsats.

Nå håper redaktøren det kommer inn mange forslag fra både Alta, Kautokeino og Loppa.

– Gi oss gjerne en liten begrunnelse om hvorfor akkurat denne personen fortjener honnør, så stiller vi med en julestjerne. Da er det ekstra hyggelig at Altaposten kan kan formidle det hele. Av og til er vi kanskje ikke så flinke til å dele ut de klemmene og den takken ildsjelene fortjener, mener Lund.

Han mener bare fantasien er en begrensning.

– Det kan også være noen som yter ekstra service. For eksempel de som gjør noe ekstra i arbeidssituasjonen, kan være gode kandidater.

Altaposten kan ikke rekke over alle tipsene, men pleier å avslutte med en oppsummering med gode forslag.

Har du tips om hvem

som bør få stjerna?

Telefon: 784 56 700 evt. 901 37 819.

Epost: redaksjonen@altaposten.no

Altaposten, Postboks 1193, 9504 ALTA

Det er også mulig å sende inn forslag på Facebook