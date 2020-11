Tente på hytte mens datteren sov i etasjen over – nå er mannen dømt

nyheter

En mann i 50-årene er i Øst-Finnmark tingrett dømt til tre år og én måneds fengsel. Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning, erstatning for økonomisk tap samt erstatning for tingskade, totalt 318490 kroner.

I tillegg er 50-åringen idømt en bot på 10.000 kroner (subsidiært 15 dager fengsel). han er også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i to år, og må avlegge full førerprøve for gjenverv av førerretten.

Til fratrekk i straffen tilkommer 241 dager for utholdt varetekt.

Forårsaket brann

I rettsprotokollen fra Øst-Finnmark tingrett kommer det fram at mannen er dømt for flere forhold. Han er dømt etter straffeloven § 355 for å ha forårsaket brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv.

Mannen skal ha antent en hytte i Sør-Varanger, etter å ha helt bensin fra en kanne på underlaget i trappen opp til andre etasje samt gulvflater i andre etasje, slik at det oppstod brann og røykutvikling. I følge rettsprotokollen skjedde ildspåsettelsen mens hans mindreårige datter sov i andre etasje og hans fraseparerte kone oppholdt seg i umiddelbar nærhet av ham, samt mens en tredje kvinne befant seg i hyttens første etasje. Brannen spredde seg raskt og hytten ble totalskadet som følge av brannen. I følge rettsprotokollen kunne de som befant seg i hytten kunne lett ha omkommet om de ikke hadde kommet seg ut i tide.

Tiltalte erkjenner ikke straffeskyld for å forsettlig ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv, slik tiltaleposten lyder, men retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig startet brannen og at det var overveiende sannsynlig for han, vurdert som edru, at brannen ville føre til fare for liv.

Han erkjenner imidlertid at han har opptrådt uaktsomt, jf. Straffeloven § 356.

Skremmende eller plagsom opptreden

Mannen er også dømt etter straffeloven § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.

Han skal ifølge rettsprotokollen krenket sin fraseparerte kone, blant annet ved å publisere private samtaler mellom henne og en annen part på facebook.

Skytevåpen

Videre er mannen dømt etter straffeloven § 188 for å ha behandlet skytevåpen på en uforsiktig måte som var egnet til å volde fare for andres liv eller helse, samt vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd for å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru).