SV vil stemme mot utvidelse av oppdrett

SV varsler dissens om oppdrett i fylkesrådet.

SVs medlem i fylkesrådet i Troms og Finnmark kommer ikke til å stemme for en utvidelse av oppdrettskonsesjonen ved Stonglandet på Sør-Senja når denne saken kommer til behandling i neste uke. Hovedgrunnen er at Fylkesmannen advarer mot en slik utviding av biomassen som det er søkt om. Fylkesmannen skriver dette:

«Av hensyn til bestander av anadrome laksefisk fraråder Fylkesmannen i Troms og Finnmark å tillate økt biomasse ved lokalitet 23056»

Fylkesleder i SV og fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde, seier at når fylkesmannens miljøvernavdeling advarer mot utvidelse av hensyn til villfisken i vassdragene i nærheten, kan heller ikke SV støtte det.

Hensynet til natur og miljø og de ville fiskebestandene i området veier tyngst.

– Når fylkesmannen blir bedt om et naturfaglig råd og kommer med en så klar advaring som de gjør her, bør vi følge det rådet. I dag tidlig har jeg derfor informert fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (AP) om at SV vil stemme mot innstillinga, sier fylkesråd Bjarne Rohde.

Når saken var til behandling i daværende Tranøy kommune, no Senja kommune, var det et enstemmig krav om ei ekstra konsekvensutredning av effekten på villfisken. Det er på grunnlag av denne utredninga at fylkesmannen no råder fylkeskommunen til ikke å innvilge utvidelse.

SVs gruppeleder i Senja kommune, og tidligere gruppeleder i Tranøy kommune, Herbjørg Valvåg, seier at SV hele tida har vært kritisk til den store veksten i oppdrettsnæringa og påvirkninga det har på miljøet i nærområdet.

Valvåg mener det er helt rett av SV å ikke støtte flertallet si innstilling.

– Det er helt i tråd med hva SV i Tranøy og Senja har ment hele tida, seier Valvåg.