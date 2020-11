nyheter

Kronprinsen skal ha et videomøte torsdag formiddag med Hammerfest kommune, skolen, sykehuset og næringslivet for å få høre mer om situasjonen i kommunen.

De som får sjansen til å møte Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon på denne digitale måten, er ordfører Marianne Sivertsen Næss, rektor ved Baksalen skole, Anita Olsen, administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, Eirik Bæivi (Bæivi AS og Brygga Mathus AS) og fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.